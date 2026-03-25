Європі необхідно мати повну здатність виробляти всі типи систем ППО та ракет для них – Президент під час звернення до учасників саміту лідерів JEF

Україна готова стати повноправним членом Обʼєднаних експедиційних сил (Joint Expeditionary Forces, JEF). Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників саміту лідерів JEF у Гельсінкі.

Глава держави наголосив, що ніхто не знає, що чекає на Європу в майбутньому чи як поводитиметься Росія в найближчі роки.

«Поруч із нами – агресивний російський режим, який не має наміру повертатися до мирного співіснування зі своїми сусідами. Поруч із Росією – Білорусь, якою досі керує одна людина. І вчора, у День Волі, який відзначають білоруси, він поїхав до Північної Кореї – одного з найтемніших символів пригноблення людей у світі. Це чіткий сигнал усьому регіону», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент акцентував на наслідках глибокої кризи на Близькому Сході та в регіоні Затоки, які відчувають також європейські народи. За його словами, навіть якщо війна там незабаром закінчиться, все одно потрібно буде докласти багато зусиль, щоб забезпечити стабільне постачання критично важливих ресурсів із цього регіону. Україна запропонувала країнам Близького Сходу та регіону Затоки довгострокову співпрацю заради захисту їхнього неба.

«У них є значні фінансові ресурси та досвід боротьби з балістикою, але їм потрібен наш досвід протидії дронам. Йдеться про всі типи дронів: “шахеди”, які сильно руйнують інфраструктуру, та FPV-дрони, які зараз використовуються для точкових ударів по військових базах і техніці в регіоні. Наші команди вже підготували перші угоди», – зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна пропонує країнам Близького Сходу та регіону Затоки партнерство, вигідне для обох сторін: українські знання та технології – їхнє фінансування. Президент зазначив, що це стане українським внеском у світову безпеку.

Володимир Зеленський також переконаний, що потрібно налагодити тіснішу співпрацю між Україною і всіма європейськими державами, щоб забезпечити реальний захист на землі, у повітрі й на морі.

«Ключовими є не лише виробництво нової зброї, особливо дронів, не лише технології, а й реальний досвід використання та інтеграції їх із радарами, авіацією та іншими системами протиповітряної оборони. У нас є цей досвід. Разом ми маємо сильну промислову базу. У вас є фінансові можливості. Об'єднаймо все це ще більше», – сказав Президент.

Глава держави подякував за надання Україні статусу розширеного партнера, який уже відкриває можливості для практичної співпраці, зокрема участі в навчаннях TARASSIS. Україна готова рухатися вперед, залучаючи свій досвід і можливості, щоб зробити спільноту JEF іще сильнішою, і подальша мета – стати повноправним членом JEF.

«Нам потрібно об’єднатися та зміцнити наш спільний досвід, щоб стати сильними в усіх сферах: захисті життя, інфраструктури, енергетики, морів та кіберпростору. І я вірю, що ми це зможемо. Вірю, що вільна Європа переможе всіх, хто нам загрожує», – зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що найвищим пріоритетом є протиповітряна оборона, і подякував країнам, які активно підтримують Україну в межах програми PURL.

«Нам у Європі необхідно мати повну здатність виробляти всі типи систем ППО та ракет для них. Зокрема, засоби захисту від дронів, крилатих ракет і балістики. І нам не можна покладатися на ВПК інших партнерів. Ми маємо бути впевнені у власній базі тут, у Європі», – зазначив Володимир Зеленський.

Окремо Глава держави наголосив, що зараз ринки нафти й газу перебувають у стані великої невизначеності, але не можна дозволити Росії цим скористатися.

«Ми всі знаємо, що для Росії гроші від нафти й газу означають більше часу для війни. Путін перетворює кожен зароблений долар на вбивства та дестабілізацію. Тому, будь ласка, продовжуйте тиснути на Росію. Її танкери та тіньовий флот не мають почуватися безпечно у європейських водах», – сказав Президент.

Глава держави подякував Данії, Швеції та Франції за затримання суден і зазначив, що це є чіткою демонстрацією того, що контроль за дотриманням правил не лише можливий, а й ефективний.

«Ці танкери не просто треба зупиняти – треба не допускати їх використання для обходу міжнародного права. Нам потрібні спільні дії для створення у Європі сильного законодавства, яке дозволить країнам блокувати російські танкери та конфісковувати нафту. Це має стати реальним інструментом, який позбавить Росію можливості тиснути на Європу», – зазначив Президент.