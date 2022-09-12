З ініціативи Олени Зеленської зібрано понад $6,4 млн на реанімобілі, які допомагатимуть рятувати важкопоранених

З ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської зібрано $6,4 млн на автомобілі швидкої медичної допомоги класу С. Збір було оголошено напередодні другого Саміту перших леді та джентльменів, який був присвячений повоєнному відновленню людського капіталу в Україні.

Реанімобілі класу С обладнані всім необхідним, щоб навіть в умовах бездоріжжя швидко й безпечно доправити важкопоранених до лікарні: кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень.

«Одним із ключових завдань Саміту було зібрати кошти на реанімобілі. Ми використали цей майданчик для звернення до людей з усього світу й запропонували долучитися до збору. Наш заклик підсилила участь інших перших леді та впливових спікерів, за що я їм дуже вдячна. Разом нам вдалося зібрати понад 6,4 мільйона доларів», – зазначила Олена Зеленська.

Збір відбувався через фандрейзингову платформу United24. Пожертви надійшли з 55 країн світу. Станом на 12 вересня на частину зібраних коштів ДП «Медичні закупівлі України» придбало 82 реанімобілі. Перші 18 швидких уже передані в Сумську, Харківську, Миколаївську, Чернігівську та Рівненську області.