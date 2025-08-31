З нагоди початку навчального року Олена Зеленська взяла участь у спільному уроці всіх Шкіл Супергероїв

З нагоди початку навчального року перша леді України Олена Зеленська долучилася до мережевого уроку, на який зібралися учні та вчителі з усіх 23 просторів Школи Супергероїв.

«Всі ви добре знаєте супергероїв із кіно і коміксів. Але поряд із нами в реальності живуть і рятують світ справжні герої. Це наші захисники на фронті. Це наші рятувальники. Це лікарі. Щодня на роботу в Україні виходять тисячі супергероїв, які роблять свою справу так, щоб усім було безпечніше, легше, краще. І зараз бачу перед собою ще одних супергероїв. І ви їх побачите, якщо подивитеся у дзеркало й один на одного. Бо всі учні нашої школи – супергерої», – зазначила перша леді.

Дружина Президента подякувала лікарям і вчителям, які допомагають дітям здобувати знання, та запевнила в тому, що Фундація Олени Зеленської продовжить підтримку проєкту.

«Такі осередки мають бути в усіх дитячих лікарнях країни, бо всі діти мають право на знання, освіту й комфортні умови», – наголосила Олена Зеленська.

Фундація долучилася до масштабування державної установи і профінансувала облаштування вже 12 таких просторів. Дев’ять із них повноцінно запрацювали після облаштування, ще три будуть відкриті до кінця цього року. Зокрема, з початком навчального року нові простори відкрили свої двері в Черкасах, Чернігові та Луцьку.