Єдиний, хто хоче війни, – це Росія, тому будемо тиснути й надалі – звернення Президента
31 серпня 2025 року - 20:36

З нагоди початку навчального року Олена Зеленська взяла участь у спільному уроці всіх Шкіл Супергероїв

1 вересня 2025 року - 09:15

31 серпня 2025 року - 20:32

Президент України та Премʼєр-міністр Індії скоординували позиції перед самітом Шанхайської організації співробітництва

30 серпня 2025 року - 17:42

Припинення вогню потрібне, і тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії — звернення Президента

30 серпня 2025 року - 17:11

Президент ушанував пам'ять загиблих унаслідок російського удару по Києву в ніч на 28 серпня
29 серпня 2025 року - 20:55

1 вересня 2025 року - 09:15

З нагоди початку навчального року перша леді України Олена Зеленська долучилася до мережевого уроку, на який зібралися учні та вчителі з усіх 23 просторів Школи Супергероїв.

«Всі ви добре знаєте супергероїв із кіно і коміксів. Але поряд із нами в реальності живуть і рятують світ справжні герої. Це наші захисники на фронті. Це наші рятувальники. Це лікарі. Щодня на роботу в Україні виходять тисячі супергероїв, які роблять свою справу так, щоб усім було безпечніше, легше, краще. І зараз бачу перед собою ще одних супергероїв. І ви їх побачите, якщо подивитеся у дзеркало й один на одного. Бо всі учні нашої школи – супергерої», – зазначила перша леді.

Дружина Президента подякувала лікарям і вчителям, які допомагають дітям здобувати знання, та запевнила в тому, що Фундація Олени Зеленської продовжить підтримку проєкту.

«Такі осередки мають бути в усіх дитячих лікарнях країни, бо всі діти мають право на знання, освіту й комфортні умови», – наголосила Олена Зеленська.

Фундація долучилася до масштабування державної установи і профінансувала облаштування вже 12 таких просторів. Дев’ять із них повноцінно запрацювали після облаштування, ще три будуть відкриті до кінця цього року. Зокрема, з початком навчального року нові простори відкрили свої двері в Черкасах, Чернігові та Луцьку.

