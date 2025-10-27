З початку осені запрацювало ще 25 українських книжкових поличок у світі, і це наш рекорд – Олена Зеленська

Від початку осені у світі відкрилося 25 українських книжкових поличок, що є рекордною кількістю за відповідний проміжок часу. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Зокрема, пʼять нових поличок з’явилося в Угорщині: одна – у Центральній бібліотеці ім. Даніеля Бержені (Сомбатхей), ще дві – у Центральній бібліотеці міста Бекешчаба, а також у Бібліотеці імені Аттіли Йожефа (Кунсентмартон) та в Бібліотеці імені Ласло Неймета (Годмезевашаргей). Чотири полички відкрилися в Польщі: у Міській публічній бібліотеці ім. Лопацінського (Люблін), Воєводській публічній бібліотеці ім. Лопацінського (Люблін), Міській публічній бібліотеці ім. Г. Сенкевича (Плонськ) та в Публічній бібліотеці в районі Середмістя Варшави № 7. Ще дві полички доступні в Еквадорі – в університетах Куенки та Еспіріту Санту; одна – в Туркменістані, в бібліотеці Державного культурного центру; одна – в Чехії, у Бібліотеці Їржі Магена (Брно); три – у Португалії, у Муніципальній бібліотеці Браганси, Муніципальній бібліотеці Ламегу та Муніципальній бібліотеці Валонгу; одна – у Канаді, у Публічній бібліотеці Віндзора; одна – у Грузії, у стінах осередку «Пласт»; три – в Іспанії, у приміщенні Українського культурного центру у Валенсії, у Муніципальній бібліотеці міста Льорет-де-Мар та в Публічній бібліотеці Льєйди; дві – у Словаччині, в Обласній бібліотеці ім. Павола Орсага Гвездослава та в Обласній бібліотеці Юрая Фандлі (Трнава), одна – у Румунії, у Повітовій бібліотеці ім. Октавіана Гоги, та ще одна, перша, – у Пакистані, у Національній бібліотеці Ісламської Республіки.

«Дякую нашим дипломатам та активістам, які працюють для такого результату. Вже понад 360 поличок у 63 країнах світу – вони з’являються й працюють, щоб наблизити батьківщину до українських громад і вимушених переселенців, зблизити культури й народи різних країн, примножити мову порозуміння у світі. І щоб голос України звучав для всіх, хто хоче чути правду», – сказала Олена Зеленська.