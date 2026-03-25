Україна пропонує взаємовигідне партнерство: ми можемо посилити тих, хто може посилити нас – звернення Президента
25 березня 2026 року - 20:22

Звернення Президента України до учасників конференції «Разом заради повернення» з нагоди 4-ї річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

26 березня 2026 року - 19:10

За чотири роки роботи Координаційного штабу додому з російського полону повернулося 8669 військових і цивільних – Президент

26 березня 2026 року - 19:05

Наша мета проста й чітка: Україна готова стати повноправним членом JEF – звернення Президента до учасників саміту лідерів JEF

26 березня 2026 року - 13:21

Європі необхідно мати повну здатність виробляти всі типи систем ППО та ракет для них – Президент під час звернення до учасників саміту лідерів JEF

26 березня 2026 року - 13:10

Зустріч Глави держави з військовослужбовцями Національної гвардії України
26 березня 2026 року - 10:17

За час роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими додому вдалося повернути 8669 наших людей – військових і цивільних. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників конференції «Разом заради повернення» з нагоди четвертої річниці створення Координаційного штабу.

«Дехто з них був у полоні ще з часу гібридної війни – по десять років і більше. І це завжди хороша новина будь-якого дня, тижня і місяця – коли українці повертаються і коли бачимо, що життя врятоване», – наголосив Глава держави.

Президент подякував кожному українському воїну та підрозділу, які беруть у полон окупантів і цим дають шанс нашим людям повернутися; всім, хто веде надзвичайно складні перемовини, щоб обміни відбувалися; тим, хто забирає та зустрічає полонених; фахівцям, які допомагають адаптуватися звільненим із полону фізично та психологічно; а також тим, хто допомагає повернути справедливість, щоб усі, хто знущається з наших людей, відчули, що на кожен їхній злочин буде відповідь.

«Дякую розвідці, передусім воєнній розвідці ГУР МО України. Дякую Службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ України. Омбудсману. Команді Офісу. Усім закордонним партнерам, які допомагають із посередництвом. Усім журналістам, громадським лідерам, правозахисникам і просто небайдужим українцям, які тримають увагу до наших військовополонених і до питань справедливості», – зазначив Володимир Зеленський.

Окрему вдячність Президент висловив кожній родині українських воїнів і всім українцям, які чекають на своїх удома, допомагають пройти цей складний час тим, хто поруч і потребує уваги.

