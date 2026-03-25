За чотири роки роботи Координаційного штабу додому з російського полону повернулося 8669 військових і цивільних – Президент

За час роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими додому вдалося повернути 8669 наших людей – військових і цивільних. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників конференції «Разом заради повернення» з нагоди четвертої річниці створення Координаційного штабу.

«Дехто з них був у полоні ще з часу гібридної війни – по десять років і більше. І це завжди хороша новина будь-якого дня, тижня і місяця – коли українці повертаються і коли бачимо, що життя врятоване», – наголосив Глава держави.

Президент подякував кожному українському воїну та підрозділу, які беруть у полон окупантів і цим дають шанс нашим людям повернутися; всім, хто веде надзвичайно складні перемовини, щоб обміни відбувалися; тим, хто забирає та зустрічає полонених; фахівцям, які допомагають адаптуватися звільненим із полону фізично та психологічно; а також тим, хто допомагає повернути справедливість, щоб усі, хто знущається з наших людей, відчули, що на кожен їхній злочин буде відповідь.

«Дякую розвідці, передусім воєнній розвідці ГУР МО України. Дякую Службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ України. Омбудсману. Команді Офісу. Усім закордонним партнерам, які допомагають із посередництвом. Усім журналістам, громадським лідерам, правозахисникам і просто небайдужим українцям, які тримають увагу до наших військовополонених і до питань справедливості», – зазначив Володимир Зеленський.

Окрему вдячність Президент висловив кожній родині українських воїнів і всім українцям, які чекають на своїх удома, допомагають пройти цей складний час тим, хто поруч і потребує уваги.