Запрошую вас будувати зв'язки між людьми, які триватимуть завжди – виступ Президента України під час зустрічі Національної асоціації губернаторів США

Губернаторе Кокс!

Шановні губернатори й усі присутні тут!

Передусім щиро дякую за запрошення й дякую всім, хто справді дбає про захист життя.

Цими днями я був у Вашингтоні. Відвідав Президентський фонд Рональда Рейгана. Був у Конгресі США – говорив із представниками обох партій в обох палатах. Я був у Білому домі та на саміті НАТО – зустрічався з Президентом Байденом. На кожній із цих зустрічей я дякував Америці, усім нашим друзям в Америці та всім американцям, які підтримують Україну, наш народ, нашу свободу й незалежність у цій жахливій війні, яку розпочала Росія. Щиро дякую за вашу підтримку! Дякую!

На жаль, у світі бувають різні війни, але це війна, де абсолютно зрозуміло, що таке добро та які межі переходить зло. Це одна з найбільш прозорих битв нашого часу між добром і злом. Зрозуміло, що Україна не зробила нічого поганого перед Богом і людьми, а весь біль, який переживає наша країна, – це лише результат злочинних дій і хворих бажань Росії, лише її неспровокованої та несправедливої агресії. Тому так цінно, що так багато людей і країн об'єдналися, щоб допомогти нам урятувати нашу свободу, а отже, і загальнолюдське розуміння того, що зло завжди має програвати. На чому ще тримався б наш світ, якби зло не програвало і якби добрі люди не об'єднувалися в битвах проти того, що загрожує будь-якому життю та будь-яким цінностям? Звичайно, кожен робить те, що має. Я багато разів говорив, що ми не просимо Сполучені Штати та інших партнерів воювати за нас. Ми не просимо залучення ваших солдатів. Єдине, про що ми просимо, це достатня підтримка: системи протиповітряної оборони для наших міст, зброя для наших чоловіків і жінок на передовій, підтримка в захисті нормального життя та відбудові. Це все, що нам потрібно, щоб вистояти та вигнати Росію з нашої землі, а також надіслати потужний сигнал усім іншим потенційним агресорам, які спостерігають за нами. І ми справді отримуємо таку підтримку. Я вдячний за це. Ще раз дякую. Ми отримуємо її від американських друзів, від десятків країн, і лідерство Америки справді відчувається. Ми отримуємо її від багатьох звичайних людей, спільнот, компаній із різних куточків світу, і кожен, хто не залишається байдужим, справді захищає життя. Як було сказано: «Той, хто саджає, і той, хто поливає, мають одну мету, і кожен отримає винагороду відповідно до своєї праці».

Сьогодні я особливо хочу особисто подякувати вам за вашу підтримку – штату Юта, іншим штатам, багатьом американським серцям і громадам – усім тим, хто не хоче й не дозволить злу перемогти.

Дорогі друзі!

Багато хто з вас, напевно, чув або бачив у ЗМІ повідомлення про нещодавній російський ракетний удар по дитячій лікарні. Декілька днів тому. Пряме влучання в один із корпусів лікарні, і це не могло бути просто збігом обставин. Діти, які з допомогою лікарів намагаються подолати страшні хвороби, як-от рак і серцеві захворювання, опинилися на вулиці, серед руїн, а деякі опинилися в пастці під завалами. Лікарня «Охматдит», одна з найкращих дитячих лікарень не лише в Україні, а й в усій Європі, зазнала значних пошкоджень. Зараз ми працюємо над тим, щоб швидко відновити її роботу й забезпечити можливість лікування дітей в інших лікарнях – рак не чекає, поки росіяни перестануть бомбардувати наші міста, і діти потребують лікування зараз. Дітям також потрібно ходити до школи. Їхні батьки повинні відчувати хоча б базову безпеку – мати можливість жити, працювати й забезпечувати свої сім'ї. Вдумайтеся в цифри: Росія зруйнувала майже 160 тисяч цивільних об'єктів, лише житлових будинків – 130 тисяч, 3 тисячі шкіл, 700 медичних установ і 170 церков. Хто вони є? Усе це ставить перед нами величезний спектр завдань, і багато з них розв’язуватимуться в громадах, дуже близько до місця подій. І саме тому ми так глибоко цінуємо, коли наші друзі з усього світу приїжджають в Україну, щоб побачити все на власні очі, розповісти правду про те, що вони бачили, допомогти відновити все необхідне для нормального життя й особисто розповісти всім, хто не бачив такої війни, що на війні завжди має перемагати добро. Для того щоб це сталося – щоб забезпечити справжню перемогу добра, – ваш голос – кожного губернатора, кожного лідера громади, усіх щирих сердець – має вирішальне значення. Я запрошую всіх вас відвідати Україну – побачити наших людей, нашу боротьбу. Я пишаюся нашим народом і тим, чого зараз досягають українці. Повірте, разом ми можемо досягти набагато більшого для всіх нас – для наших країн, для наших громад, для наших людей. Я запрошую вас будувати зв'язки між людьми, які триватимуть завжди. Ми вже бачимо внесок Юти у відбудову нашої країни – ви допомогли тисячам людей. І така допомога може стати допомогою для мільйонів людей і для справи добра загалом, яка винагороджує кожного, незалежно від того, де він живе. Тому що ми всі поділяємо одні й ті ж цінності та не хочемо, щоб війна десь руйнувала життя.

Дякую за вашу підтримку!

Бажаю вам плідної роботи, продуктивних дискусій на цих зустрічах і сподіваюся, що разом – українці та американці – ми переможемо.

Боже, благослови Америку та американців.

Слава Україні!