Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Болгарії спілкування з журналістами

Дуже дякуємо, шановний Прем'єр-міністре. Дякуємо за ваш візит. Дякуємо за всі зустрічі, за важливі домовленості.

Ми сьогодні підписали з Прем'єр-міністром Болгарії безпекову угоду між нашими країнами. В принципі, наші команди над цим працювали довгий, тривалий період. І я дуже радий, що в нас є така угода десятирічна між нашими державами. Головні пункти, на які б я особисто звернув увагу, – це продовження військової підтримки від Болгарії для України. Важливий момент, який ми також сьогодні обговорювали, це спільне виробництво на території наших країн різної зброї, включаючи дрони. І тут я хочу подякувати за те, що ми проговорили, що Болгарія буде використовувати програму SAFE для такої копродукції. Вдячний за це. Думаю, що це посилює обидві наші країни, обидві наші нації.

Також дуже важлива енергетика. Ми працюємо над тим, щоб був активний енергетичний коридор. І я вдячний за сьогоднішню бесіду, а також за плідну роботу наших міністрів. Міністрів передусім енергетики, які попрацювали. Цей коридор технічно буде облаштований, ми маємо надію, до кінця року. І для нас сьогодні це дуже важливо, принаймні це може бути альтернативою, якщо є ті чи інші блокування деяких представників Європи – ви знаєте – що стосується газу. Цей коридор може бути… рівень десь біля 10 млрд кубометрів газу на рік може отримати Україна. Для нас це також такі гарантії безпеки енергетичні. Я вдячний за це. Я також вдячний за такий позитивний сигнал, що Болгарія дає внески до програми PURL. І тут важливий сам сигнал передусім. Друге – це можливість для нас посилювати нашу ППО-стратегію передусім перед наступним опалювальним сезоном. Ми пройшли таку важку зиму, і я вдячний за це.

Ми обговорювали різні питання. Напевно, наше добросусідство, конструктивні відносини – ми всі з вами це бачимо. Я вдячний, що є дуже пряма, прозора й зрозуміла підтримка Болгарією України щодо нашого майбутнього вступу в Європейський Союз. Дякуємо за таку послідовну політику. Дякуємо за цей візит, за всі зустрічі – і що стосується нашого парламенту, що стосується нашого Прем'єр-міністра, дякуємо.

You are very welcome.