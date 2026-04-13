Заява Президента України під час спільного з Премʼєр-міністром Норвегії спілкування з журналістами

Дуже дякую, шановний Йонасе, шановний пане Прем’єр-міністре!

Шановні команди й шановні журналісти!

Дякую за вашу сильну підтримку. Насамперед хочу відзначити ваш внесок у програму PURL. Це дуже важливо. Дуже вам дякую. Так. Але треба, щоб нам допомагали й інші союзники. Та ми дуже вдячні особисто вам. Дякуємо вам і вашій країні. Це велика підтримка.

Буквально сьогодні Росія завдала чергового удару по одному з наших найбільших міст – Дніпру, уразивши АЗС. Загинули люди – мої співчуття рідним. Було багато поранених, близько 30 осіб. І сьогодні вночі може відбутися чергова російська атака. У небі над Україною зараз багато «шахедів», і можуть бути застосовані також ракети. Тому необхідно продовжувати постачання засобів для нашої протиповітряної оборони. Я вдячний Норвегії за готовність і надалі допомагати нам із підтримкою програми PURL.

Ми з Йонасом також детально обговорили нашу співпрацю у сфері виробництва та використання дронів. Наш досвід уже застосовується на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Ми вдосконалюємо засоби захисту від «шахедів» і переконані, що це слід також робити у Європі. І, звісно, ми ділимося, ми готові ділитися і ділимося всім із нашими партнерами, з Норвегією, з приватним сектором та з усією країною. І сьогодні ми ініціюємо Drone Deal із Норвегією, Йонас говорив про це. Тепер наші команди опрацюють деталі.

Ми також приділили увагу нашим спільним виробничим проєктам, які вже запущені й працюють, і ми можемо зробити їх ефективнішими.

Крім того, ми обговорили наші пріоритети на цей рік щодо співробітництва, і не лише в галузі оборони. Україна також вдячна Норвегії за її незмінну підтримку в енергосекторі. Це дуже допомогло нам під час цієї найважчої зими за всю війну. Дуже дякую тобі, Йонасе. У час великої геополітичної кризи через війну з Іраном Норвегія відіграє ключову стабілізаційну роль для Європи як надійний постачальник енергоносіїв. Важливо, що наша спільна робота в енергетичній сфері триває.

Ще раз дякую, Йонасе, дякую, Норвегіє, за всю вашу підтримку та за справді стратегічне партнерство, яке чітко підтверджує наша сьогоднішня декларація.

Слава Україні!