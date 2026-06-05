Заява Президента України під час спільного з Президентом Естонії спілкування з медіа

Дякую дуже, дорогий Аларе, шановний пане Президенте!

Дякую. Для мене честь сьогодні бути разом із першою леді у вас у гостях. І дуже дякую за те, що приймали нашого Премʼєр-міністра з командою.

Сьогодні такий особливий формат співпраці. Це формат, який завжди, на мій погляд, дуже ефективний, – Україна та держави Північної Європи та Балтії. Держави, які з нами завжди дуже принципово, дуже змістовно й дуже по-дружньому. Дякую за незмінну сильну підтримку протягом усіх років цієї війни за нашу й вашу незалежність.

Дякую Естонії і тобі особисто за організацію нашої роботи тут сьогодні: ми провели нашу двосторонню зустріч з Естонією, також почали розмову вже з Фінляндією, Латвією та Швецією. Далі ще будуть двосторонні зустрічі з іншими учасниками саміту й наша спільна робота – всіх NB8 та України. Головне, що сьогодні дуже важливо, – підготуватися до тих перемовин та рішень, які ми всі очікуємо від самітів на рівні Євросоюзу, Групи семи й НАТО. Червень і липень у цьому році можуть визначити дуже багато.

Перше: потрібен чіткий рух у дипломатії, щоб Росії не здавалося, що війна ще може їй щось принести. Українські позиції на фронті сильні. Росія втрачає щомісяця більш ніж 30 тисяч своїх солдатів убитими й важкопораненими. Сильний і наш далекобійний вплив на російську логістику, на російську нафтопереробку, на російське військове виробництво. У тимчасово окупованому Криму та в частині регіонів Росії вже дефіцит бензину і місяцями немає нормального зв’язку. Російський бюджет – із пробоїнами. Треба тиснути далі й вивести Росію на дипломатичний трек. Напередодні у форматі Е3, а сьогодні у нашому форматі NB8 і далі на саміті ЄС будемо говорити саме про це – як Європі бути в перемовинах та коли може бути справжній рух у цих перемовинах. Європі потрібен реальний і сильний голос у перемовинах і бути серед тих, хто буде ухвалювати рішення. Америка готова підключатись активно до дипломатичних процесів – я вчора це вже обговорив із представниками Президента США.

Друге: ППО, і це буде нашим пріоритетом, поки триває війна. Жодного дня не можна втрачати в захисті життя, і сьогодні ми детально обговорили з країнами, які можуть допомогти, що саме нам потрібно. Це стосується і внесків у програму PURL, і нашої двосторонньої роботи, зокрема щодо антибалістики.

Третє: дуже очікуємо сильні політичні рішення ЄС, які можуть і мають бути ухвалені вже влітку. Україна зробила все необхідне для відкриття всіх кластерів у перемовинах щодо нашого майбутнього членства, і саме зараз, на найближчих зустрічах ЄС, мають бути рішення щодо цього. Жодних перепон немає. І важливо, щоб цей прогрес був, щоб кластери були відкриті і щоб росіяни теж бачили, що Європа виконує обіцянки та не здає своїх європейських інтересів. Я прошу й надалі підтримувати санкції та запроваджувати нові відповідні пакети. Двадцять перший пакет санкцій ЄС потрібен.

Сьогодні говорили також про те, що Балтійське море та Північне море не мають бути вільним простором для російського тіньового флоту, і всі рішення, які скорочують активність російських танкерів, – це рішення, які працюють не тільки на Україну – працюють на всю Європу. Будь ласка, підтримуйте це. Дякую ще раз, шановний пане Президенте. Дякую за зустріч, за цей візит, за саміт і за вашу постійну сильну підтримку України, нашого народу.

Слава Україні!