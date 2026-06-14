Заява Президента України під час спільного з Президентом Гондурасу спілкування з медіа

Шановний пане Президенте!

Шановні наші високоповажні гості, шановні присутні, наші журналісти!

У нас сьогодні важливий день, я вважаю, в історії нашої держави, в історії наших держав. Це перший візит за останні майже 35 років – із початку відновлення нашої незалежності – перший візит в Україну Президента Гондурасу. Ми вдячні за це. Дякуємо за це рішення, для нас це велика честь.

Хочу подякувати одразу, пане Президенте, що ми почали ваш візит в Україну саме з того, що ми змогли віддати шану нашим загиблим героям біля нашої Стіни пам’яті вшанування українських героїв. І це для нас дійсно велика честь. Дякую вам за це.

Україна бореться за те, щоб весь світ єднався навколо нашої незалежності, навколо нашої боротьби за нашу незалежність. І, безумовно, з початку війни Європа одразу об'єдналася навколо України, Сполучені Штати Америки, Канада, країни, з якими історично в нас дуже близькі відносини. Україна довгий час боролася за підтримку Латинської Америки, за підтримку Центральної Америки, підтримку Азії, підтримку Близького Сходу та інших країн, важливих країн і континентів. Я хочу подякувати вам особисто й вашій команді, що ви змінили курс, курс Гондурасу, ви підтримуєте нас на всіх геополітичних важливих майданчиках. Для нас це важливо. З одного боку, Україна повинна захищатися, і нам потрібна ППО, щоб захищати життя наших людей. З іншого боку, нам потрібна така ж оборона нашої незалежності, наших геополітичних інтересів. Я хочу вам подякувати за це. Це для нас дуже важливо – для України, для нашої незалежності. Сьогодні тут частина нашого уряду. Ми будемо проговорювати товарообіг. Поки що він маленький між нашими державами, але він зростає. Я вважаю, що головне – це тенденції. Вони позитивні. Я впевнений, що ми обговоримо сьогодні важливі напрями наших двосторонніх відносин. Це агропромисловий сектор, економіка в цілому, диджиталізація, наш цифровий напрям. Я знаю, що ваша команда, ваша країна в цьому зацікавлена. Ми готові тут допомагати. І також безпека. Безпека – це номер один. Україна щодо безпеки сьогодні – в мілтеку і в дронових технологіях – одна з найсильніших у світі. І я знаю, що ви зацікавлені. Ми будемо говорити про всі ці напрями. Радий вас бачити.