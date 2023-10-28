Заява співголів (Мальта | Україна) за результатами зустрічі щодо ключових принципів миру в Україні та світі

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Мальта 28 жовтня 2023 року

Сьогодні на Мальті відбулися міжнародні консультації щодо ключових принципів миру в Україні та світі.

Консультації передбачали особисту та онлайн-участь радників із національної безпеки та радників із зовнішньої політики з 66 держав та міжнародних організацій.

Консультації є продовженням нещодавніх зустрічей представників України та держав-партнерів, зокрема в Копенгагені 24 червня 2023 року та в Джидді 5 серпня 2023 року.

Україна продовжує страждати від неспровокованої збройної агресії Російської Федерації. Під час відкритої та конструктивної зустрічі учасники предметно обговорили ключові принципи, на яких має бути досягнутий та ґрунтуватися всеосяжний, справедливий і міцний мир для України.

Досягнення такого миру для України стало б вагомим внеском у зміцнення міжнародного миру та безпеки. Мир має базуватися на принципах Статуту ООН, повазі до суверенітету й територіальної цілісності України, відповідних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН та міжнародному праві.

Після зустрічі в Джидді у серпні 2023 року Україна із залученням послів, акредитованих в Україні, та запрошених експертів створила робочі групи з різних аспектів миру.

На зустрічі на Мальті сторони опрацювали такі напрямки із досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру: «Ядерна та радіаційна безпека», «Продовольча безпека», «Енергетична безпека», «Звільнення всіх полонених і депортованих осіб» і «Відновлення територіальної цілісності України».

Було обговорено ініціативу щодо проведення установчого Глобального саміту миру на рівні глав держав та урядів, і сторони планують здійснювати необхідні кроки для підготовки до проведення цього заходу.

Учасники висловили глибоку вдячність Республіці Мальта за гостинність та організацію проведення третього раунду консультацій щодо ключових принципів миру.

Радники з питань національної безпеки та радники із зовнішньої політики продовжуватимуть тісно співпрацювати з метою забезпечення якнайширшої міжнародної підтримки для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України й усього світу.

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