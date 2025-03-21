Звернення Президента України до учасників конференції «Надія, боротьба, повернення – три роки»

Бажаю здоров’я!

І вітаю вас, усіх учасників конференції, усіх, хто допомагає звільняти людей із полону.

Цієї середи для всіх нас в Україні була дуже позитивна новина – вдалося повернути додому з російського полону ще 197 наших людей. І сотні тисяч щасливих дописів у соціальних мережах, усі повідомлення в наших медіа про повернення наших хлопців свідчать, як українці… як вони чекають, як вони поважають своїх людей, як ми раді бачити своїх.

Ми пам’ятаємо про кожного, хто в полоні, про всіх наших військових, про всіх наших цивільних. Шукаємо інформацію, шукаємо підтвердження про всіх, хто може утримуватися росіянами, але про кого зараз поки що немає точної інформації. І це завжди радість, коли вдається знайти людину, вдається людину повернути.

Вже більш ніж 3 роки, майже весь час цієї війни, працює наш Координаційний штаб – усі служби працюють, всі служби, які повертають полонених. Вже понад 4 тисячі людей повернули – 4306. І повернемо всіх.

Кожні мої перемовини, усі зустрічі з нашими партнерами, які можуть допомогти, – це обов’язкове питання про українців, про наших полонених. Зараз, коли ми говоримо з американською стороною та іншими нашими партнерами про те, як завершити війну, ми говоримо про звільнення полонених як один із перших ключових кроків. Ми вважаємо, що це безумовно має бути. Я дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують. І кожному в Україні, у світі – усім, хто зберігає питання про полонених в інформаційному порядку денному.

Також я прошу всіх вас пам’ятати, що кожна людина, яку ми звільняємо, – це фактично подвиг тих, хто на фронті, хто поповнює наш обмінний фонд. Я хочу подякувати всім нашим воїнам за таку сміливість. І, будь ласка, прошу не забувати, що поверненням додому турбота про людей, які були в полоні, не має завершуватися. І це обов’язок усіх рівнів влади та кожного, хто просто може допомогти.

Я хочу подякувати сьогодні командній роботі Офісу, ГУР, СБУ, МВС, омбудсмена та всіх інших, хто залучений і завдяки кому українці повертаються. Ми завжди повертаємо наших людей, і це одне з найважливіших правил нашої держави. Саме так є й так буде. Дякую вам!

Слава Україні!