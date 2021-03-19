Звернення Президента Володимира Зеленського щодо останніх рішень РНБО та посилення карантину в окремих регіонах

Шановні громадяни!

Сьогодні відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. Ми продовжуємо відновлювати справедливість там, де хтось вважав, що його персональні фінансові апетити можуть бути сильнішими за інтереси держави та народу України, а його власні кишені важливіші від державної казни.

На основі пропозицій, внесених Службою безпеки України, застосовано персональні економічні санкції, зокрема блокування активів, обмеження торговельних операцій та транзиту ресурсів, а також анулювання та зупинка ліцензій і спецдозволів на користування та видобуток надр України щодо 19 компаній. Які, на думку правоохоронців, отримали ці ліцензії за заниженою ціною, завдавши державі великих збитків.

І які, на думку спецслужб, імовірно, пов’язані з громадянином держави-агресора.

Згідно з Конституцією, надра є власністю всього народу України.

Часи, коли існував список прізвищ, які вважалися українським народом і могли володіти та користуватися надрами, – ці часи закінчилися. В контексті цього хочу повідомити, що незабаром ми запропонуємо механізм для втілення в життя однієї з моїх передвиборчих обіцянок, а саме – про економічний паспорт українця. За ним усі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років зможуть отримувати кошти від користування та видобутку надр України, що будуть накопичуватися на їхньому персональному депозитному рахунку в банку, і після досягнення повноліття зможуть бути витрачені ними для здобуття вищої освіти в Україні.

Крім того, на засіданні РНБО підтримано пропозиції Кабінету Міністрів та Служби безпеки про застосування персональних санкцій, зокрема блокування всіх активів і майна, запобігання виведенню капіталів за межі України, позбавлення всіх державних нагород щодо таких осіб: Миколи Азарова, Сергія Аксьонова, Костянтина Затуліна, Вадима Колесніченка, Сергія Курченка, Сергія Кусюка, Павла Лебедєва, Леоніда Пасічника, Наталі Поклонської, Віктора Пшонки, Дмитра Табачника, Віктора Януковича та інших – загалом 27 осіб.

Ми очікуємо та підтримуємо запровадження санкцій щодо окремих осіб з боку Європи, США або інших міжнародних партнерів, тому це рішення РНБО можна описати двома словами: логічно. І дивно. Логічно, що й Україна запроваджує такі санкції. І дивно, що це не робили, починаючи з 2014 року.

Також щодо останньої особи у списку – пана Януковича.

У зв’язку з рішенням суду, який визнав його винним у вчиненні державної зради, щодо всіх його указів за часи перебування на посаді Президента буде проведено аудит та аналіз. Щодо наявності у них рішень, які можуть загрожувати безпеці та інтересам України.

Окремо скажу декілька слів про питання, які сьогодні не обговорювалися на РНБО, але також стосуються безпеки українців. Безпеки їхнього здоров’я, безпеки їхнього добробуту та економіки. Сьогодні в деяких регіонах, згідно зі своїми повноваженнями, місцева влада рішенням комісій з ТЕБ та НС запроваджує посилений карантин.

Водночас, на моє переконання, всі ці заходи не можуть запроваджуватись ними у форматі «заборони є, підтримки нема», або, якщо завгодно, за принципом «денег нет, но вы держитесь».

У січні цього року, паралельно із запровадженням локдауну в Україні, за моїм дорученням уряд підготував широкий комплекс підтримки: це пряма фінансова допомога людям та бізнесу, допомога на дітей, компенсація з часткового безробіття, податкові канікули та низка інших стимулів.

Логічно, що про різні форми підтримки, запроваджуючи локдаун на місцях, мала б подумати й місцева влада. Та разом з посиленням карантину розробити комплекс заходів для підтримки. Підтримки тих категорій громадян і бізнесу саме свого регіону, які постраждають через обмеження так званої червоної зони.

Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб уже наступного тижня розглянути та затвердити їх на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України. Додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть сто відсотків, збільшивши таким чином суми підтримки людей та бізнесу вдвічі.

Для того щоб надання допомоги було максимально прозорим, а головне – швидким, воно має відбуватися завдяки порталу й додатку «Дія», які уже успішно показали себе на національному рівні в січні цього року.

Окрім того, я прошу Верховну Раду України бути готовою в максимально короткі терміни ухвалити всі зміни, що стануть необхідними для втілення пропозицій місцевих влад та уряду.

Укотре закликаю всіх представників влади будь-якого рівня діяти разом, а громадян – бути пильними, дотримуватись заходів безпеки. Берегти себе. Своїх близьких. Та нашу Україну. Всім 36 і 6!