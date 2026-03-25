На території Національного військового меморіального кладовища за участю керівництва Офісу Президента відбулася церемонія почесного поховання захисників України

На території Національного військового меморіального кладовища (НВМК) у суботу, 28 березня, відбулася церемонія почесного поховання невпізнаних тіл військовослужбовців та поліцейських, які загинули внаслідок збройної агресії проти України.

У заході взяли участь: керівник Офісу Президента Кирило Буданов, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, заступники очільника Офісу Глави держави Ірина Верещук та Віктор Микита, представники Міністерства оборони й начальники ОВА.

Під час церемонії було поховано п'ятьох невідомих захисників, які віддали свої життя за Батьківщину. Рішення щодо їхнього поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі ухвалили Полтавська, Київська, Харківська, Чернівецька та Рівненська обласні військові адміністрації.

Станом на сьогодні на території НВМК здійснено 242 поховання, 172 з них – невідомих захисників України.