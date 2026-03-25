Звернення Президента України до учасників конференції «Разом заради повернення» з нагоди 4-ї річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Бажаю здоров’я!

У цьому березні ми відзначили четверту річницю створення однієї з найбільш важливих наших державних інституцій – тієї, що повертає людей в Україну з полону й усім нам дає надію побачити своїх удома. Чотири роки роботи Координаційного штабу – вже 8 тисяч 669 наших людей повернуті. Військові та цивільні. Дехто з них був у полоні ще з часу гібридної війни – по десять років і більше. І це завжди хороша новина будь-якого дня, тижня і місяця – коли українці повертаються і коли бачимо, що життя врятоване.

Я дякую всім, хто робить це можливим. Кожному нашому воїну, кожному підрозділу, які беруть у полон окупантів і дають цим шанс нашим повернутися. Я дякую всім, хто веде надзвичайно складні перемовини, щоб обміни відбувалися. Я дякую тим, хто забирає та зустрічає полонених, і дякую за кожен український прапор дорогою від кордону, які бачать наші хлопці й дівчата, що повертаються.

Дякую тим, хто допомагає адаптуватися після полону, хто лікує тіло й душу. Допомагає повернути справедливість, щоб усі, хто знущається з наших людей, відчули, що буде на кожен злочин їхній наша відповідь. Важливо, щоб кожен елемент і надалі був сильним і дієвим.

Дякую розвідці, передусім воєнній розвідці ГУР МО України. Дякую Службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ України. Омбудсману. Команді Офісу. Всім закордонним партнерам, які допомагають із посередництвом. Усім журналістам, громадським лідерам, правозахисникам і просто небайдужим українцям, які тримають увагу до наших військовополонених і до питань справедливості.

І, звісно, я хочу подякувати кожній родині українських воїнів, усім нашим людям, які чекають на своїх, допомагають пройти цей складний час тим, хто поруч і потребує уваги. Україна сильна тільки завдяки тому, що може об’єднатися заради необхідної сили. Ми працюємо об’єднано й надалі. Дякую! Дякую кожному й кожній із вас.

Слава Україні!